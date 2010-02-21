Адаптация шаблона WordPress

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки126 просмотров

Нужно адаптировать купленный шаблон WorldPress http://osc.template-help.com/wordpress_25139/

Работа частично сделана по изменению дизайна.

1. Переделка с левой колонки на правую

2. Установка мульти язычности на 2 языка немецкий и английский

3. Уменьшение ширины верхнего баннера

4. Установка ротатора баннеров

5. Онлайн консультация - плагин

6. Фотогалерея - установка

7. Создание формуляра запроса.

8. Внесение изминения во флеш-файл.

Дизайн есть в приложении

WordPress
15 лет назад
Odiseu
56 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад

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Нет заявок фрилансеров