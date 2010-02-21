Каталог виртумарт в Яндекс.Маркет

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт1 заявка116 просмотров

Необходимо каталог инет-магазина на Виртумарт настроить в Яндекс. Маркете

Только если есть опыт работы с маркетом и джумлой

http:// spy- market.ru/

Joomla
15 лет назад
rocafella
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров