СРОЧНО Требуется специалист по CMS Danneo. Нужно разместить код рекламных сетей и бирж на сайтах созданных на этой CMS. Присылайте цену за 1 сайт/биржу.
Поправить визуальный редактор в админ-панели сайта
В админ-панель сайта (PHP самопис) встроен визуальный редактор
в нем перестал работать режим html
т.е. возможность оперировать кодом пропала
нужно подкорректировть
редактор помоему из joomla
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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