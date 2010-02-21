Поправить визуальный редактор в админ-панели сайта

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт3 заявки138 просмотров

В админ-панель сайта (PHP самопис) встроен визуальный редактор

в нем перестал работать режим html

т.е. возможность оперировать кодом пропала

нужно подкорректировть

редактор помоему из joomla

HTMLJoomlaPHP
15 лет назад
xpetrov
Петр 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

arigami
36 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
15 лет назад
$10
1 день

Заявки фрилансеров

arigami
36 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
15 лет назад