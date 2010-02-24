Прикрутить древовидный Jot, MODx

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Завершен2 заявки175 просмотров

1. Информация тут: http://modxcms.com/forums/index.php/topic,17843.msg225323.html#msg225323

2. Реализовать вывод последних комментариев на главной / внутренних страницах, инф: http://modxcms.com/forums/index.php/topic,17843.msg256485.html#msg256485

С Вас только реализация функционала.

Срок выполнения / стоимость внимательно читаю по эл. почте seo[at]lovko.com.ua

HTMLMODX
15 лет назад
silenoz
Сергей 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
4 отзыва

Выбранный исполнитель

Dmi3yy
41 год
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
15 лет назад
$25
1 день
Быстрое и качественное решение задачи, рекомендую.
Приятный заказчик, всю информацию предоставил в полном обьеме. С удовольствием поработал бы ещё, рекомендую.

Заявки фрилансеров

Dmi3yy
41 год
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
15 лет назад