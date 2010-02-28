Поправить баги сайт на ShopCms

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен2 заявки141 просмотр

Поправить баги сайт на ShopCms задние в приложение

15 лет назад
Able2Know
Антон 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

LenaSIM
Елена 
46 лет
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
15 лет назад
$10
3 дня
Очень доволен ! Работа была выполнена быстро, и качественно! Рекомендую! Обязательно буду обращаться в дальнейшем.
Хороший заказчик

Заявки фрилансеров

LenaSIM
Елена 
46 лет
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
15 лет назад