СРОЧНО Требуется специалист по CMS Danneo. Нужно разместить код рекламных сетей и бирж на сайтах созданных на этой CMS. Присылайте цену за 1 сайт/биржу.
Работа для разбирающихся с Джумлой, Битриксом
Здравствуйте!
Мне в команду (удаленно), требуется человек, который хорошо разбирается с Джумлой, Битриксом, Ворд Прессом..
Если есть такие, отзовитесь. Есть работа.
Спасибо!
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