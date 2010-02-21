Работа для разбирающихся с Джумлой, Битриксом

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт11 заявок206 просмотров

Здравствуйте!

Мне в команду (удаленно), требуется человек, который хорошо разбирается с Джумлой, Битриксом, Ворд Прессом..

Если есть такие, отзовитесь. Есть работа.

Спасибо!

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15 лет назад
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2 месяца назад

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