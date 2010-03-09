PhpBB на немецком - настройка, защита от спама

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Завершен2 заявки127 просмотров

Не могу разобраться с форумом. Спам достал. Как его запретить. Как массово вытирать сообщения спамеров и их регистрацию. В общем надо почистить форум от тысяч спамеров и сделать защиту. Внимание: форум на немецком.

15 лет назад
Poljot
Иван 
60 лет
16 лет в сервисе
Был
3 дня назад

Выбранный исполнитель

Intcorp
41 год
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
15 лет назад
$10
1 день
Работу выполнил быстро и качественно, обновил форум до последней версии и настроил все как надо. Рекомендую как исполнителя.
Заказчик сделал все, чтобы задание было выполнено быстро. Расплатился сразу без задержек.

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Intcorp
41 год
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
15 лет назад