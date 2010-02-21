Надо сделать сайт на Typo3 4.3.x (новой версии), оставив прежний дизайн и функциональность backend'а. Сейчас там очень старая версия Typo3, нужно сделать на новой версии Typo3. Другие CMS или другие подходы не рассматриваются. ...
Макет на livestreet натянуть
Макет на livestreet натянуть
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