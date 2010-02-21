СРОЧНО Требуется специалист по CMS Danneo. Нужно разместить код рекламных сетей и бирж на сайтах созданных на этой CMS. Присылайте цену за 1 сайт/биржу.
Сайт на Typo3 4.3.x
Надо сделать сайт на Typo3 4.3.x (новой версии), оставив прежний дизайн
и функциональность backend'а. Сейчас там очень старая версия Typo3, нужно сделать
на новой версии Typo3. Другие CMS или другие подходы не рассматриваются.
Пишите пожалуйста только если у вас есть реальный опыт с Typo3.
("с нуля" там не разобраться). Какой сайт и остальные требования - скажу попозже.
Высылайте ваши предложения на почту.
В письме обязательно
1) расскажите о вашем опыте работы с Typo3
2) Укажите ваш желаемый уровень оплаты в час.
(можно будет и по проектно работать, оплата в час нужна для ориентировки)
3) может быть cv пришлите и список работ.
4) укажите ваши контактные данные - город, телефон, skype, email, icq.
5) укажите ваш уровень владения английским и немецким языком. (не очень важно)
Письмо шлите на beaprog at gmail dot com
С уважением,
Ярослав.
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