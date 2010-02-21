Надо сделать сайт на Typo3 4.3.x (новой версии), оставив прежний дизайн

и функциональность backend'а. Сейчас там очень старая версия Typo3, нужно сделать

на новой версии Typo3. Другие CMS или другие подходы не рассматриваются.

Пишите пожалуйста только если у вас есть реальный опыт с Typo3.

("с нуля" там не разобраться). Какой сайт и остальные требования - скажу попозже.

Высылайте ваши предложения на почту.

В письме обязательно

1) расскажите о вашем опыте работы с Typo3

2) Укажите ваш желаемый уровень оплаты в час.

(можно будет и по проектно работать, оплата в час нужна для ориентировки)

3) может быть cv пришлите и список работ.

4) укажите ваши контактные данные - город, телефон, skype, email, icq.

5) укажите ваш уровень владения английским и немецким языком. (не очень важно)

Письмо шлите на beaprog at gmail dot com

С уважением,

Ярослав.