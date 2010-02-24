Хак для DLE

Доброго времени суток!

Необходимо сделать сортировку новостей одновременно по нескольким критериям: дата (в период с ___ по ___ ), артист, месту проведения, количеству комментариев... Т.е. есть 4 выпадающих списка с критериями и кнопка "Сортировать". Нажимаем и получаем сортировку...

Остается вопрос: сколько стоит этот хак? И какие сроки его разработки?