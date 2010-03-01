Html верстка уже готова >>> Установить Cms любую

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен4 заявки187 просмотров

Html верстка уже готова >>> Установить Cms любую

макеты в приложение

Отдам предпочтение приемлемой цене и срокам

HTML
15 лет назад
Able2Know
Антон 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Messin
39 лет
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 отзывов
15 лет назад
$30
2 дня
Хотелось выразить огромную благодарность специалисту Команда Джастфор (Messin) за работу над нашим проектом. Все пожелания и дополнения выполнялись в самые короткие сроки. Рекомендую. Работа выполнена на 5+. Рекомендую к сотрудничеству, опыт положительный =) Работа выполнена на высоком уровне; - Цена приемлемая; - Выполнена в срок; - Конечный результат полностью устроил; - Результат можете посмотреть в его портфолио;
Отличный заказчик - Всепо делу - Оплата в срок - ТЗ на высшем уровне Всем советую, приятно работать с такими людьми.

Заявки фрилансеров

Messin
39 лет
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 отзывов
15 лет назад