Нужна cms

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт5 заявок185 просмотров

Нужна готовая cms для интернет магазина, чтобы сторонние магазины могли вылаживать свои товары на най сайт и продавать их через нас.

Пример shop.by или onliner.by

CMS должна быть РУССКАЯ И БЕСПЛАТНАЯ

15 лет назад
goacher
36 лет
18 лет в сервисе
Был
год назад

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Нет заявок фрилансеров