Удобная CMS для сайта по спецтехнике

http://16tron.ru - шаблон для сайта.

шаблон в процессе верстке (div-верстка).

Нужно будет натянуть на cms. Joomla, Drupal, платные (Umi CMS, Bitrix) не нужны.

Нужно предложить свою цмс или готовую простую, чтобы для заказчиков было все понятно, а не Джумла, в которой всего много, но обычному человеку она не понятна.

Я работаю с человеком, у него своя цмс, вообще мне нравится. Но другие хорошие цмски нужно знать всегда.

ТЗ

1. Контекстные страницы (поля title, meta keys, meta desc, h1, описание в виде WYSIWYG-редактора)

2. Каталог.

2.1. Категории (поля title, meta keys, meta desc, h1, описание в виде WYSIWYG-редактора, картинка категори) и содержат товары (превью, название) или подкатегории (картинка категории и ее название)

2.1. Товар (название, описание в виде WYSIWYG-редактора, фото)

3. Новости