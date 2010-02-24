После введения слов и нажатия поиск выводит домашнюю страницу. Как это исправить?
Удобная CMS для сайта по спецтехнике
http://16tron.ru - шаблон для сайта.
шаблон в процессе верстке (div-верстка).
Нужно будет натянуть на cms. Joomla, Drupal, платные (Umi CMS, Bitrix) не нужны.
Нужно предложить свою цмс или готовую простую, чтобы для заказчиков было все понятно, а не Джумла, в которой всего много, но обычному человеку она не понятна.
Я работаю с человеком, у него своя цмс, вообще мне нравится. Но другие хорошие цмски нужно знать всегда.
ТЗ
1. Контекстные страницы (поля title, meta keys, meta desc, h1, описание в виде WYSIWYG-редактора)
2. Каталог.
2.1. Категории (поля title, meta keys, meta desc, h1, описание в виде WYSIWYG-редактора, картинка категори) и содержат товары (превью, название) или подкатегории (картинка категории и ее название)
2.1. Товар (название, описание в виде WYSIWYG-редактора, фото)
3. Новости
Заявки фрилансеров
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