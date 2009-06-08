Нужно сделать некоторые несложные таски для сайта http://windclub.ru. Сайт использует самописную систему, основанную на фрейморке SMARTY. Демо-видео CMS: http://vimeo.com/19383385 Небольшое описание структуры CMS со скриншотами (+ сама структура сайта) - в приложении. В приложении также Экселевский документ, в ...
- $333Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт12 лет назад
- $170
Нужно сделать некоторые несложные таски для сайта http://windclub.ru. Сайт использует самописную систему, основанную на фрейморке SMARTY. Демо-видео CMS: http://vimeo.com/19383385 Небольшое описание структуры CMS со скриншотами (+ сама структура сайта) - в приложении. Для итерации 2 нужно сделать следующие ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт12 лет назад
- $35
Пункт 4. и подпункты 0) в заданиях выполнять не обязательно, но кто сможет, то доплатим. Мы доделываем новую версию сайта http://www.windclub.ru/ и нам нужно отпарсить картинки, которые используются в описании позиций каталога (мест катания) 1.Собираем Урлы. Заходим на ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт13 лет назад
- $20
Простой Скрипт делается для разового использования... Суть 1. Выбираем группу изображений с компа, формат.gif, .jpg, .png - кнопка обзор 2. В ручную задаем параметр gal_sub_id 3. В результате файлы 1) конвертируются в формат .jpg 2) переименовываются в 1, 2, 3, 4, ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт13 лет назад
- $65
Дизайн типовых страниц. http://kirilkin.com/windclub/list_of_tours.jpg http://kirilkin.com/windclub/page_tour.jpg http://kirilkin.com/windclub/page_hotel.jpg http://kirilkin.com/windclub/main.jpg http://kirilkin.com/windclub/page_gallery.jpg http://kirilkin.com/windclub/list_of_tours.jpg http://kirilkin.com/windclub/list_of_news.jpg http://kirilkin.com/windclub/list_of_articles.jpg Мой верстальщик занят целую неделю, поэтому ищу нового исполнителя. Заказы бывают постоянно. По возможности указывайте количество выполненных проектов за все время. (это важный показатель для определения опыта) Скрипты для прокручивающих фото (карусели) не нужно. ...HTML-верстка4 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $60
Нужно интегрировать див-верстку в CMS Дизайн http://kirilkin.com/antaresmain.jpg 1. Структура сайта – в приложении... Переход в подразделы будет происходить через верхнее выпадающее меню. Щас верстальщик доделывает его. 2. Редактировать нужно будет только контекстные страницы, левый блок (1-2 баннера) 3. Цветные ...Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт13 лет назад
- $300
Необходимо интегрировать див-шаблоны в cms с функциями интернет-магазина. Верстка не нужна, ею занимается верстальщик. Если необходимы будут еще страницы, то сверстаем. Шаблоны главная - http://kirilkin.com/ryb/1.jpg категория с подкатегориями http://kirilkin.com/ryb/2.jpg категория с товарами http://kirilkin.com/ryb/3.jpg описание товара http://kirilkin.com/ryb/4.jpg текстовая http://kirilkin.com/ryb/5.jpg Пожелания Необходимо интергировать ...Интернет-магазины9 заявокЗакрыт13 лет назад
- $100
Есть шаблоны (див-верстка) нескольких страниц Категория с товарами - http://kirilkin.com/1.jpg Категория с подкатегориями http://kirilkin.com/2.jpg Описание товара - http://kirilkin.com/3.jpg Контекстная страница Список новостей Новость полная Нужно интегрировать в простую и удобную для заказчика CMS. Предпочтение отдаю собственным системам, потому что в ...Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт13 лет назад
- $10
Используем шаблон YJ YouBizz http://design4free.org/new-templates/yj-youbizz.html Вот что получилось после дорисовки - в приложении. http://kirilkin.com/joomla2/ - что произошло с изменением лого. Исправлений немного, я думаю за час можно справиться.Системы управления (CMS)6 заявокЗакрыт13 лет назад
- $60
Есть сайт, на нем каталог. Каждая позиция содержит: 1. Картинка (максимум 3) 2. Текст 3. Таблица Наш сайт содержит собственную cms, очень легкая и удобная в обращении. Задача для каждой позиции каталога: 1. Сохранить картинки c первого сайта 2. Загрузить картинки ...Наполнение сайтов26 заявокЗакрыт13 лет назад
Пример текста - в приложении (pdf). Всего файлов - 11. Сколько будет стоить работа за 1к символов.Переводы27 заявокЗакрыт14 лет назад
Есть каталог продукции (электрические генераторы). Скриншот одной страницы есть в приложении. Сам каталог http://16tron.ru/europower.rar (1.97 мб) Нужно каталог представить на сайте. Вытянуть оттуда таблицы, фото, текст. И представить в следующем формате. 13 Разделов, каждый из которых включает Название Описание (текст) Таблица Описание опций - ...Наполнение сайтов8 заявокЗакрыт14 лет назад
- $100
http://16tron.ru - шаблон для сайта. шаблон в процессе верстке (div-верстка). Нужно будет натянуть на cms. Joomla, Drupal, платные (Umi CMS, Bitrix) не нужны. Нужно предложить свою цмс или готовую простую, чтобы для заказчиков было все понятно, а не ...Системы управления (CMS)7 заявокЗакрыт14 лет назад
Компания занимается продажей и обслуживанием 1. Погрузчики 2. Складская техника 3. Стоительная и дорожная техника 4. Грузовые автомобили Фотон 5. Запчасти и аксессуары для этой техники Компания является дилерами нескольких фирм-дистрибьюторов, соответсвенно контент будем брать с сайтов этих фирм. Список ...Наполнение сайтов10 заявокЗакрыт14 лет назад
- $100
Компания занимается производством огнеупорных материалов и называется Бизон. Логотипа у них еще нет. Заказчик желает сделать шапку на флэше. Идея: начинается пожар, затем пробегает стадо бизонов (или 1 бизон) и тушит этот пожар. Можно предложить ...Анимация12 заявокЗакрыт14 лет назад
- $70
Создаем сетку саттелитов. 1. Сайты будут на DLE. 2. Для начала сделаем 10 сайтов. Нужно заполнить каждый сайт 10 постами уникального контента. 3. Где искать уникальный контент - сканенные книги, электронные книги - это на ваш выбор. Под уникальным контентом ...Наполнение сайтов14 заявокЗакрыт14 лет назад
- $15
Есть список сайтов, которые сделаны на DLE. site1.ru site2.ru ... siten.ru Скрипт должен выводить список url новостей с каждого сайта, желательно свеженькие новости. site1.ru/novost-auto.html site2.ru/novost-loop.html .... siten.ru/novost-keep.html Наша идея, как это реализовать: вбиваем в Google запрос: site:site1.ru и вытягиваем к примеру url из ТОП5 У кого какие идеи ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $100
Шаблон сверстан на дивах. Нужно натянуть его на бесплатную cms. Модули: Новости Статьи Лучшие работы Последний работы Заказы будут постоянно.Системы управления (CMS)32 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $50
Кто за сколько верстает на дивах? Несложные сайты (не очень много блоков) Рассчитываем найти верстальщика, будем обращаться по мере появления проектов.HTML-верстка44 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $100
Нарисовать дизайн для сайта художников. Требования: Верх: верхний левый угол - лого (предоставляется) доп. горизонтальное меню - 4-5 пунктов верх. правый угол - пиктограммы (главная, карта, мэйл) или телефоны Ниже: картина или композиция (картины художников предоставляются) ниже: меню горизонтальное 5 жанров Портрет Пейзаж и т.д. Левый и правый ...Дизайн сайтов57 заявокЗакрыт15 лет назад