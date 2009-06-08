Tohatsu

Кирилкин Дмитрий Tohatsu

 
37 летРоссия/Брянск
15 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Новые фичи для сайта (CMS на ф-ворке SMARTY)

    $333

    Нужно сделать некоторые несложные таски для сайта http://windclub.ru. Сайт использует самописную систему, основанную на фрейморке SMARTY. Демо-видео CMS: http://vimeo.com/19383385 Небольшое описание структуры CMS со скриншотами (+ сама структура сайта) - в приложении. В приложении также Экселевский документ, в ...

    Ajax
    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • CMS (на SMARTY) – сделать несложные таски

    $170

    Нужно сделать некоторые несложные таски для сайта http://windclub.ru. Сайт использует самописную систему, основанную на фрейморке SMARTY. Демо-видео CMS: http://vimeo.com/19383385 Небольшое описание структуры CMS со скриншотами (+ сама структура сайта) - в приложении. Для итерации 2 нужно сделать следующие ...

    Ajax
    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Парсер картинок со старого сайта

    $35

    Пункт 4. и подпункты 0) в заданиях выполнять не обязательно, но кто сможет, то доплатим. Мы доделываем новую версию сайта http://www.windclub.ru/ и нам нужно отпарсить картинки, которые используются в описании позиций каталога (мест катания) 1.Собираем Урлы. Заходим на ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Скрипт: пакетная обработка фото, rename, resize

    $20

    Простой Скрипт делается для разового использования... Суть 1. Выбираем группу изображений с компа, формат.gif, .jpg, .png - кнопка обзор 2. В ручную задаем параметр gal_sub_id 3. В результате файлы 1) конвертируются в формат .jpg 2) переименовываются в 1, 2, 3, 4, ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Верстка сайта (главная + внутр.) – туризм

    $65

    Дизайн типовых страниц. http://kirilkin.com/windclub/list_of_tours.jpg http://kirilkin.com/windclub/page_tour.jpg http://kirilkin.com/windclub/page_hotel.jpg http://kirilkin.com/windclub/main.jpg http://kirilkin.com/windclub/page_gallery.jpg http://kirilkin.com/windclub/list_of_tours.jpg http://kirilkin.com/windclub/list_of_news.jpg http://kirilkin.com/windclub/list_of_articles.jpg Мой верстальщик занят целую неделю, поэтому ищу нового исполнителя. Заказы бывают постоянно. По возможности указывайте количество выполненных проектов за все время. (это важный показатель для определения опыта) Скрипты для прокручивающих фото (карусели) не нужно. ...

    Верстка сайта
    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • CMS для простого сайта

    $60

    Нужно интегрировать див-верстку в CMS Дизайн http://kirilkin.com/antaresmain.jpg 1. Структура сайта – в приложении... Переход в подразделы будет происходить через верхнее выпадающее меню. Щас верстальщик доделывает его. 2. Редактировать нужно будет только контекстные страницы, левый блок (1-2 баннера) 3. Цветные ...

    Системы управления (CMS)5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • CMS под рыболовный интернет-магазин

    $300

    Необходимо интегрировать див-шаблоны в cms с функциями интернет-магазина. Верстка не нужна, ею занимается верстальщик. Если необходимы будут еще страницы, то сверстаем. Шаблоны главная - http://kirilkin.com/ryb/1.jpg категория с подкатегориями http://kirilkin.com/ryb/2.jpg категория с товарами http://kirilkin.com/ryb/3.jpg описание товара http://kirilkin.com/ryb/4.jpg текстовая http://kirilkin.com/ryb/5.jpg Пожелания Необходимо интергировать ...

    Интернет-магазины9 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • CMS для сайта мототехники (желательно своя cms)

    $100

    Есть шаблоны (див-верстка) нескольких страниц Категория с товарами - http://kirilkin.com/1.jpg Категория с подкатегориями http://kirilkin.com/2.jpg Описание товара - http://kirilkin.com/3.jpg Контекстная страница Список новостей Новость полная Нужно интегрировать в простую и удобную для заказчика CMS. Предпочтение отдаю собственным системам, потому что в ...

    JoomlaDrupal
    Системы управления (CMS)5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Joomla: подправить шаблон (верстка пары элементов)

    $10

    Используем шаблон YJ YouBizz http://design4free.org/new-templates/yj-youbizz.html Вот что получилось после дорисовки - в приложении. http://kirilkin.com/joomla2/ - что произошло с изменением лого. Исправлений немного, я думаю за час можно справиться.

    Joomla
    Системы управления (CMS)6 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Копипаст для сайта технической тематики

    $60

    Есть сайт, на нем каталог. Каждая позиция содержит: 1. Картинка (максимум 3) 2. Текст 3. Таблица Наш сайт содержит собственную cms, очень легкая и удобная в обращении. Задача для каждой позиции каталога: 1. Сохранить картинки c первого сайта 2. Загрузить картинки ...

    Наполнение сайтов26 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Заполнить каталог на сайте, источник - pdf

    Есть каталог продукции (электрические генераторы). Скриншот одной страницы есть в приложении. Сам каталог http://16tron.ru/europower.rar (1.97 мб) Нужно каталог представить на сайте. Вытянуть оттуда таблицы, фото, текст. И представить в следующем формате. 13 Разделов, каждый из которых включает Название Описание (текст) Таблица Описание опций - ...

    Наполнение сайтов8 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Удобная CMS для сайта по спецтехнике

    $100

    http://16tron.ru - шаблон для сайта. шаблон в процессе верстке (div-верстка). Нужно будет натянуть на cms. Joomla, Drupal, платные (Umi CMS, Bitrix) не нужны. Нужно предложить свою цмс или готовую простую, чтобы для заказчиков было все понятно, а не ...

    JoomlaDrupal
    Системы управления (CMS)7 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Наполнение/обработка контента - сайт погрузчиков

    Компания занимается продажей и обслуживанием 1. Погрузчики 2. Складская техника 3. Стоительная и дорожная техника 4. Грузовые автомобили Фотон 5. Запчасти и аксессуары для этой техники Компания является дилерами нескольких фирм-дистрибьюторов, соответсвенно контент будем брать с сайтов этих фирм. Список ...

    CSS
    Наполнение сайтов10 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Flash-шапка Бизон

    $100

    Компания занимается производством огнеупорных материалов и называется Бизон. Логотипа у них еще нет. Заказчик желает сделать шапку на флэше. Идея: начинается пожар, затем пробегает стадо бизонов (или 1 бизон) и тушит этот пожар. Можно предложить ...

    Flash
    Анимация12 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Поиск контента и заполнение сателлитов

    $70

    Создаем сетку саттелитов. 1. Сайты будут на DLE. 2. Для начала сделаем 10 сайтов. Нужно заполнить каждый сайт 10 постами уникального контента. 3. Где искать уникальный контент - сканенные книги, электронные книги - это на ваш выбор. Под уникальным контентом ...

    DLE
    Наполнение сайтов14 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Список сайтов -> список по 1 новости каждого сайта

    $15

    Есть список сайтов, которые сделаны на DLE. site1.ru site2.ru ... siten.ru Скрипт должен выводить список url новостей с каждого сайта, желательно свеженькие новости. site1.ru/novost-auto.html site2.ru/novost-loop.html .... siten.ru/novost-keep.html Наша идея, как это реализовать: вбиваем в Google запрос: site:site1.ru и вытягиваем к примеру url из ТОП5 У кого какие идеи ...

    Новости для сайтаDLE
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Ищем div-верстальщика

    $50

    Кто за сколько верстает на дивах? Несложные сайты (не очень много блоков) Рассчитываем найти верстальщика, будем обращаться по мере появления проектов.

    HTML-верстка44 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Дизайн сайта художников

    $100

    Нарисовать дизайн для сайта художников. Требования: Верх: верхний левый угол - лого (предоставляется) доп. горизонтальное меню - 4-5 пунктов верх. правый угол - пиктограммы (главная, карта, мэйл) или телефоны Ниже: картина или композиция (картины художников предоставляются) ниже: меню горизонтальное 5 жанров Портрет Пейзаж и т.д. Левый и правый ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов57 заявок
    Закрыт
    15 лет назад
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Отзывы фрилансеров
p0man
NaN лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
10 отзывов
$20
10 баллов
14 лет назад
Список сайтов -> список по 1 новости каждого сайта
Приятный в общении человек. четкое ТЗ, все внимательно объяснил, выслушал и поправлял в нужные моменты, за что получил скидку ;)
Отличный, коммуникабельный программер, быстро выполняющий работу. Сразу нашли общий язык. выполнил работу со скидкой. + доп. опции включил
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