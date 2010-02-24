После введения слов и нажатия поиск выводит домашнюю страницу. Как это исправить?
Дизайн есть, нужно движок установить и настроить?
http://makepreview.com/1813118674?linkid=15904531061229134709&i=1
движек ваш! жду предложений и стоимость?
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