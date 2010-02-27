Прикрутить готовый скрипт к cms

Имеется абсолютно готовый рабочий скрипт на рнр для вывода ссылок рекламного брокера Sape. Нужно прикрутить (адаптировать) его к cms, изменив некоторые параметры. Есть подробнейшая инструкция от создателя. Вопрос в том, что версия cms несколько отличается внутренней структурой папок.