Прикрутить готовый скрипт к cms

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт9 заявок293 просмотра

Имеется абсолютно готовый рабочий скрипт на рнр для вывода ссылок рекламного брокера Sape. Нужно прикрутить (адаптировать) его к cms, изменив некоторые параметры. Есть подробнейшая инструкция от создателя. Вопрос в том, что версия cms несколько отличается внутренней структурой папок.

15 лет назад
archi-58
Игорь 
67 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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