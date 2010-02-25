После введения слов и нажатия поиск выводит домашнюю страницу. Как это исправить?
Нужна помощь по DLE
Решил отkрыть новый сайт, но столкнулся с проблемами шаба, нужна помощь не много исправить…
Нужен спец.
ICQ:2428100
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