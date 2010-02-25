Нужна помощь по DLE

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрытнет заявок125 просмотров

Решил отkрыть новый сайт, но столкнулся с проблемами шаба, нужна помощь не много исправить…

Нужен спец.

ICQ:2428100

DLE
15 лет назад
DjCroc
Сергей 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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Нет заявок фрилансеров