Выбор и оптимизация CMS для сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт5 заявок164 просмотра

Проект сложный. с высокой посещаемостью. много различных сервисов.

нужен специались с доскональным знанием CMS

готовность к длительному сотрудничеству

15 лет назад
zakazchik
19 лет в сервисе
Был
14 лет назад
6 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров