Установка и настройка WebAsyst Shop-Script

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт5 заявок162 просмотра

Требуется установить CMS WebAsyst Shop-Script на хостинг и настроить подходящий стандартный шаблон. Просьба оставлять заявки только тех, кто имеет опыт работы с данной CMS.

Webasyst
15 лет назад
Vyacheslav1
Вячеслав 
41 год
18 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Выбранный исполнитель

denisxxxl
40 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
15 лет назад
$15
1 день

Заявки фрилансеров

denisxxxl
40 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
15 лет назад