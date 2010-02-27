Разработка портала на базе Yii framework

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт1 заявка171 просмотр

Требуется на постоянную работу специалист, знающий YII framework и имеющий готовые решения (проекты) на базе YII. Задачи, над которыми предстоит работать: создание CMS и ее интеграция в ряд проектов.

Конечно же, знания PHP5, понимание и применение ООП, MVC модель, MySql, JavaScript, Ajax, работа с SVN, (x)HTML, CSS, знание *nix систем — обязательно.

AJAXCSSHTMLJavaScriptMySQLPHPYii
15 лет назад
dstalee7
Лилия 
45 лет
15 лет в сервисе
Была
15 лет назад

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