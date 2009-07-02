denisxxxl

Денис Гуцу denisxxxl

 
39 летУкраина/Одесса
15 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад

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Отзывы заказчиков
allstars
Любовь 
36 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$50
10 баллов
9 лет назад
64 текста по 1000 знаков
Отличная работа.
Очень порядочный и честный исполнитель. Мне самому неудобно даже что немного подвел по срокам.. +10
Ответный отзыв
GENER
52 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
$120
0 баллов
14 лет назад
Поставить 10 одинаковых Досок объявлений
Так Сяк....
sergeyrulit
Сергей 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$10
10 баллов
14 лет назад
Наполнение сайта контентом
Спасибо! Очень хороший фрилансер, помог мне, опубликовал 100 новостей чуть ли не за 5 минут) Молодец)
Рекомендую как честного и порядочного заказчика, никаких заминок и упреков. Доволен на 100%
Ответный отзыв
TEXT-MOTOR
41 годУкраина
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
$100
10 баллов
15 лет назад
Установка CNCat
Работа выполнена хорошо и правильно, за исключением некоторых нюансов (немного затянул по срокам, были мелкие неполадки), которые были им же и исправлены. В целом же, Дениса могу смело рекомендовать как человека ответственного. Работой остался доволен на 95%.
Алексей четко и грамотно поставил задание, всегда был на связи. Вовремя оплатил работу. Рекомендую как отличного работодателя. Надеюсь на наше дальнейшее сотрудничество.
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Able2Know
Антон 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
16 дней назад
$10
10 баллов
15 лет назад
К готовому сайту прикрутить любой форум
Очень приятный и положительный человек. Для начала подробно рассказал процесс работы чтобы после не возникли лишние вопросы,чтёт процесс работы как со стороны исполненя на ура. Хочю отметить след факторы сотрудничества: 1)Ответсвеность 2)Скорость работы 3)Сроки 4)Адекватность в обшений Одним Словом Рекомендую как Профессионала вышего уровня!!!
Только положительные впечатления, работодатель всё время был на связи, поставил четко и грамотно ТЗ. Оплатил в кратчайшие сроки. Надеюсь что и в дальнейшем будем сотрудничать. Рекомендую и ставлю +10
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