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Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
9 лет назад
Отличная работа.
Ответный отзыв
Очень порядочный и честный исполнитель. Мне самому неудобно даже что немного подвел по срокам.. +10
$120
0 баллов
14 лет назад
Так Сяк....
$10
10 баллов
14 лет назад
Спасибо! Очень хороший фрилансер, помог мне, опубликовал 100 новостей чуть ли не за 5 минут) Молодец)
Ответный отзыв
Рекомендую как честного и порядочного заказчика, никаких заминок и упреков. Доволен на 100%
$100
10 баллов
15 лет назад
Работа выполнена хорошо и правильно, за исключением некоторых нюансов (немного затянул по срокам, были мелкие неполадки), которые были им же и исправлены. В целом же, Дениса могу смело рекомендовать как человека ответственного. Работой остался доволен на 95%.
Ответный отзыв
Алексей четко и грамотно поставил задание, всегда был на связи. Вовремя оплатил работу. Рекомендую как отличного работодателя. Надеюсь на наше дальнейшее сотрудничество.
$10
10 баллов
15 лет назад
Очень приятный и положительный человек. Для начала подробно рассказал процесс работы чтобы после не возникли лишние вопросы,чтёт процесс работы как со стороны исполненя на ура. Хочю отметить след факторы сотрудничества: 1)Ответсвеность 2)Скорость работы 3)Сроки 4)Адекватность в обшений Одним Словом Рекомендую как Профессионала вышего уровня!!!
Ответный отзыв
Только положительные впечатления, работодатель всё время был на связи, поставил четко и грамотно ТЗ. Оплатил в кратчайшие сроки. Надеюсь что и в дальнейшем будем сотрудничать. Рекомендую и ставлю +10