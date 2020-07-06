SEO тексты для категорий сайта

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Завершен22 заявки1227 просмотров

Требуется написать SEO тексты для категорий сайта.

Тематика сайта - сантехника.

Объем текстов около 2000-3000 знаков каждый, уникальность не менее 95%.

Количество текстов 30-50 штук.

В перспективе будет еще много подобной работы.

5 лет назад
denisxxxl
40 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

AvtorTekstoff
Дмитрий 
41 год
5 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
5 лет назад
$70
20 дней
Дмитрий всегда был на связи и оперативно устранял недочёты в текстах.
Оплата получена в полном объеме. Задания несложные.

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