Написать рерайт статьи для пабг мобайл

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Закрыт30 заявок1033 просмотра

Требуется написание  рерайт статьи для мобильной игры пабг мобайл, тема" виды и разнообразие оружия"(4-5к.сим)

80 руб на 1000 символов, с дальнейшем долгосрочным сотрудничеством. 

Исходник предоставлю исполнителю. 

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