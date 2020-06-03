Сверстать текст в формате epub или fb2 (как для Амазона)

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Закрыт4 заявки533 просмотра

Мне необходимо сверстать текст научно-медицинской статьи в формате fb2 или epub (для электронных читалок). Объем статьи в количестве знаков - 43,5 тыс, содержит 2 рисунка. 

5 лет назад
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