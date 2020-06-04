Написать уникальные seo оптимизированные описания категорий сайта

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Закрыт17 заявок879 просмотров

Количество символов: 18000

Язык написания: русский язык

Написать сео тексты по 3000 символов с пробелами для 6 ти категорий сайта.

Семантику предоставляю.Ключи ближе к началу.

Вода не должна превышать 30%

Спам не должен превышать 40%

Уникальность 80-90%

Весь текст разбиваем на абзацы и разделы у каждого из которых свои заголовки и подзаголовки.

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5 лет назад
guest_15912764379812
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Ирина
 
42 года
9 лет в сервисе
Была
4 года назад
16 отзывов(-1)
5 лет назад
Наталья
 
43 года
10 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Анжелика
 
54 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Ольга
 
43 года
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
4 отзыва
5 лет назад
Евгения
 
33 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
6 отзывов
5 лет назад
Ольга
 
39 лет
12 лет в сервисе
Была
год назад
212 отзывов
5 лет назад
Игорь
 
62 года
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Елена
 
40 лет
11 лет в сервисе
Была
12 часов назад
246 отзывов
5 лет назад
ТОП-5
Копирайтинг
Наталья
 
39 лет
5 лет в сервисе
Была
13 дней назад
33 отзыва
5 лет назад
Лидия
 
38 лет
12 лет в сервисе
Была
3 дня назад
163 отзыва
5 лет назад
ТОП-5
Копирайтинг
Алла
 
50 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
60 отзывов(-1)
5 лет назад
Алексей
 
33 года
7 лет в сервисе
Был
8 часов назад
529 отзывов
5 лет назад
Лучший копирайтер апреля
ТОП-10
Копирайтинг
Екатерина
 
31 год
11 лет в сервисе
Была
3 года назад
70 отзывов
5 лет назад
Інна
 
51 год
16 лет в сервисе
Была
6 дней назад
221 отзыв(-1)
5 лет назад
ТОП-5
Копирайтинг
Дмитрий
 
41 год
5 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
48 отзывов
5 лет назад
Арина
 
23 года
5 лет в сервисе
Была
год назад
96 отзывов(-1)
5 лет назад
Ольга
 
41 год
15 лет в сервисе
Была
год назад
121 отзыв
5 лет назад