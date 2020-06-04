Здравствуйте друзья. Ищу хорошего, ответственного и трудолюбивого копирайтера

для написания статей на блог посвященный продвижению и созданию сайтов.

Плачу 40-50 руб за 1000 знаков. В дальнейшем больше. Все зависит от того как будет

развиваться сайт, а это напрямую будет зависеть от качества ваших статей.

Своевременная оплата гарантируется. ТЗ на несколько лет вперед вы обеспечены.

Статьи нужно писать по 20-30 штук в месяц с размером 4000–6000 символов.

Дальнейшие детали в личной переписке.