Копирайтера

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Закрыт28 заявок892 просмотра

Здравствуйте друзья. Ищу хорошего, ответственного и трудолюбивого копирайтера 

для написания статей на блог посвященный продвижению и созданию сайтов.

Плачу 40-50 руб за 1000 знаков. В дальнейшем больше. Все зависит от того как будет

развиваться сайт, а это напрямую будет зависеть от качества ваших статей.

Своевременная оплата гарантируется. ТЗ на несколько лет вперед вы обеспечены. 

Статьи нужно писать по 20-30 штук в месяц с размером 4000–6000 символов.

Дальнейшие детали в личной переписке.

Написание статей
5 лет назад
inkloud
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Заявки фрилансеров

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