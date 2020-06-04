Количество символов: 18000 Язык написания: русский язык Написать сео тексты по 3000 символов с пробелами для 6 ти категорий сайта. Семантику предоставляю.Ключи ближе к началу. Вода не должна превышать 30% ...
Копирайтера
Здравствуйте друзья. Ищу хорошего, ответственного и трудолюбивого копирайтера
для написания статей на блог посвященный продвижению и созданию сайтов.
Плачу 40-50 руб за 1000 знаков. В дальнейшем больше. Все зависит от того как будет
развиваться сайт, а это напрямую будет зависеть от качества ваших статей.
Своевременная оплата гарантируется. ТЗ на несколько лет вперед вы обеспечены.
Статьи нужно писать по 20-30 штук в месяц с размером 4000–6000 символов.
Дальнейшие детали в личной переписке.
Заявки фрилансеров
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