Редактор, корректор, транскрибатор, неймер.
Редактор, корректор. Выполняю заказы на копирайт и рерайт, занимаюсь неймингом. Иногда беру в работу аудио расшифровки. Рабочая почта: [email protected] Сайт: pr-assistant.ru
Я против войны в Украине!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$20
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
Отзывы заказчиков
$15
10 баллов
2 года назад
Работа сделана быстро, четко. Без предоплаты.
Ответный отзыв
Заказчик честный, рекомендую к сотрудничеству!
$15
10 баллов
5 лет назад
$46
10 баллов
5 лет назад
Все отлично!
Ответный отзыв
Рекомендую к сотрудничеству! Отличный заказчик!
Редактирование и Корректура
3 отзыва
$5/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга