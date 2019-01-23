Редактор, корректор, транскрибатор, неймер. Редактор, корректор. Выполняю заказы на копирайт и рерайт, занимаюсь неймингом. Иногда беру в работу аудио расшифровки. Рабочая почта: [email protected] Сайт: pr-assistant.ru

Я против войны в Украине !

— недостаточно оценок — недостаточно рекомендаций $20 средняя цена заказа — нет принятых заявок — нет постоянных заказчиков 1 безопасных платежей