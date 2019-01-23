Les-sa

Анна Les-sa

 
36 летРоссия/Краснодар
5 лет на фриланс-бирже
Была
15 дней назад
Редактор, корректор, транскрибатор, неймер.

Редактор, корректор. Выполняю заказы на копирайт и рерайт,  занимаюсь неймингом. Иногда беру в работу аудио расшифровки.  Рабочая почта: [email protected] Сайт: pr-assistant.ru

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
Отзывы заказчиков
borzih2
42 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
$15
10 баллов
2 года назад
Проверить 2 страницы текста (5000 знаков)
Работа сделана быстро, четко. Без предоплаты.
Заказчик честный, рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
igorspin
39 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
$15
10 баллов
5 лет назад
Проверить тексты на сайте на наличие ошибок.
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Ответный отзыв
hiconix
36 летРоссия
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
$46
10 баллов
5 лет назад
Вычитка текста в каталоге
Все отлично!
Рекомендую к сотрудничеству! Отличный заказчик!
Ответный отзыв
Редактирование и Корректура
3 отзыва
$5/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга