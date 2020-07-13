Нужно отредактировать 62 страницы текстового документа. Орфография, знаки препинания.
Расшифровка 6 часов аудио. Звук хороший. 5 р минута.
Нужно расшифровать несколько лекций, всего около 6 часов записи. Звук отличный, лектор с нормальной дикцией, говорит не быстро, звук не скачет. Сроки - как можно быстрее, но все же хотелось бы качественную расшифровку, дословную, но без повторов, всяких эээээ, аааа, ну... и иных предлогов. Тайм-коды каждые 10 минут, если где-то будет не ясно что-то - ставим прочерк и выделяем его желтым. Оплата - 5 р минута, ограничен бюджет. Оплачивает по факту сдачи материала и его проверки, на Сбер или Яндекс. Выберу несколько исполнителей.
Заявки фрилансеров
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