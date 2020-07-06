Корректировка текста (рерайт,копирайт,smm).Тема психология.

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Закрыт42 заявки1006 просмотров

Ищу помощника, кто будет переводить мои тексты на живой, понятный, доступный язык.

Сотрудничество на постоянной основе.

Публикации для Инстаграмм.

1 пост- до 2200 знаков 50 руб.

Тема психология.Продукт.Осознанный коучинг: развивает осознанность и создает благоприятную среду для нахождения общего языка в компании.

С чем придется работать можно посмотреть в моем профиле в Инстаграмм

ulyanov.ok

5 лет назад
guest_15940577261859
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