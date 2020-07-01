Необходим копирайт и редактура.

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт29 заявок985 просмотров

Есть сайт, который нужно вычитать и местами переписать текст полностью, оставив суть, посыл. Т.к. пишет тексты человек - учредитель. 

Есть посты в соц. сетях, в которых подана основная суть посыла, но пост нужно "упаковать", сделать интересным для аудитории.

На сайте текстов не много.

Посты пишутся по 1 в неделю.

Просьба сделать тестовое задание - поправить небольшую часть 1 раздела сайта, 1 пост для ФБ (пост старый, публиковаться не будет). Тестовое задание делается для того, чтобы найти человека, который будет подходить по стилистике изложения учредителю. 

Тестовое задание не оплачивается.

Материалы работы вы можете использовать в своих портфолио.

Для выбранного кандидата будет написан отзыв и продолжено сотрудничество.

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fox-agency
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