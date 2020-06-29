Устранить ошибки в google search console robots.txt, sitemap

Здравствуйте! Есть задача - грамотно проверить орфографию и пунктуации исследования (русский язык). Глаз замылился и устал, есть как глупые ошибки по-невнимательности, так и серьезные (может быть). Знаков без пробелов 12 900. Стоимость ...