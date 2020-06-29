Устранить ошибки в google search console robots.txt, sitemap

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Закрыт1 заявка326 просмотров

Нужно сделать

1.Проверить и проанализировать сайта на ошибки    

2. Устранить ошибки файла и отредактировал sitemap.xml    

3. Устранить ошибки и отредактировать файл robots.txt    

4.  Устранить ошибки  (404,500)     

5. Устранить ошибки и отредактировать тег noindex.

5. Проверить сайт на битые ссылки.    

Оплата по факту нового индекса в google search console.

5 лет назад
guest_15381271075757
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Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Алексей
 
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Был
5 лет назад
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5 лет назад