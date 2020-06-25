Транскрибация аудио

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
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Необходимо провести транскрибацию телефонных интервью в печатный текст.

Продолжительность интервью 15-25 мин. Кол-во - 15-20 интервью.

На данный момент проводим интервьюирование и будем передавать в работу по мере их проведения.

Транкрибация должна быть дословной!

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5 лет в сервисе
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3 года назад
9 отзывов
5 лет назад
Анна
 
46 лет
6 лет в сервисе
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3 года назад
10 отзывов
5 лет назад
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23 года
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