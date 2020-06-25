Транскрибация аудио

Необходимо провести транскрибацию телефонных интервью в печатный текст.

Продолжительность интервью 15-25 мин. Кол-во - 15-20 интервью.

На данный момент проводим интервьюирование и будем передавать в работу по мере их проведения.

Транкрибация должна быть дословной!

При отклике на работу с проектом, указывайте стоимость за услуги.