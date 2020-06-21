Редактор текста

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Закрыт22 заявки611 просмотров

Требуется ответственный и грамотный редактор для редактирования текста на тему "Семья". Оплата 40 рублей за 1000 знаков без пробелов (знаки считаются с исходного текста). Срок три дня.

5 лет назад
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