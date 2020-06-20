Корректура английского текста носителем языка

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт5 заявок569 просмотров

Требуется откорректировать английский текст с позиции носителя Британского Английского.

Именно британского, не американского.

Текст не сложный, исзложен в форме интервью с британцем для британской аудитории.

Нужно оживить, убрать русизмы (если они есть), убрать ошибки (если они есть)

5 лет назад
guest_15913769406456
5 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Алексей
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Арина
 
24 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
1 отзыв
5 лет назад
Наталья
 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
5 дней назад
105 отзывов
5 лет назад
Валерия
 
23 года
5 лет в сервисе
Была
6 дней назад
5 лет назад
Сергей
 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
99 отзывов(-2)
5 лет назад