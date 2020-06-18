Контент менеджер

Нужен редактор для 30 статей-рейтингов, в основном направления техника и софт. В обязанности входит:

1) Написание/доработка ТЗ для авторов

2) Составление плана статьи, т.е. участников рейтинга (например, список лучших холодильников)

3) Заказ этих текстов на биржах текстах или фриланс биржах

4) Проверка и корректура текстов, также проверка на уникальность

5) Размещение текстов на WordPress сайте

Оплата - 20 рублей за 1000 знаков без пробелов по проверенным и опубликованным текстам.