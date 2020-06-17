Нужно будет составлять технические задания авторам на тему электроники и техники. Что конкретно нужно делать: 1. На основе предоставленных тем собрать список ключевых слов (около 1-3 основных, пары дополнительных и LSI-слов). ...
Редактор текста
Требуется ответственный грамотный редактор. Тема - редактирование, продажа. Срок 1 день. Оплата - 40 руб. За 1000 знаков без пробелов.
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