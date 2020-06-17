Редактор текста

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  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт29 заявок723 просмотра

Требуется ответственный грамотный редактор. Тема - редактирование, продажа. Срок 1 день. Оплата - 40 руб. За 1000 знаков без пробелов. 

5 лет назад
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