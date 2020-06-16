Корректировка текстов на португальском (Бразилия)

$2
  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт2 заявки565 просмотров

Нужно подкорректировать тексты на бразильском португальском языке. 1 текст 200-400 символов. Текстов много, сроки договорные. Бюджет примерно 1,5$ за 1000 збп. 

5 лет назад
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