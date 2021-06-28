СЕО оптимизация текста

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Завершен3 заявки302 просмотра

Добрый день!

Есть несколько уникальных текстов медицинской тематики в одном Word документе.

24 100 символов.

Нужно пройтись по текстам, правильно распределить/добавить ключевые слова в соотвествии с тематикой текстов, чтобы они были эффективны для продвижения сайта.

Готовый документ нужно отдать в пятницу 12.06

5 лет назад
RuslanCC
Руслан 
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Выбранный исполнитель

Vira
Інна 
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$10
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Escrow
Все хорошо
Все хорошо, спасибо

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Редактирование и Корректура
Екатерина
 
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