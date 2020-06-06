Для интернет магазина керамической плитки необходимо добавить характеристики товара пример: Цвет Бежевый Размеры 10x30 Назначение Для ванной, Для гостинной, Для туалета Страна ...
Отредактировать немного текста в Corel Draw
Добрый день!
Нужно отредактировать немного текста в Corel Draw. Текст уже набран (на Word). Его просто нужно вставить, а старый убрать. Помогите, пожалуйста... У самого программы нет, а сделать сегодня нужно
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