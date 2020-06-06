Отредактировать немного текста в Corel Draw

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  2. Редактирование и Корректура
Закрыт11 заявок734 просмотра

Добрый день!

Нужно отредактировать немного текста в Corel Draw. Текст уже набран (на Word). Его просто нужно вставить, а старый убрать. Помогите, пожалуйста... У самого программы нет, а сделать сегодня нужно

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guest_15916094899487
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