Здравствуйте, мне нужно набрать таблицу в ворде.
Редактор-корректор
В команду на постоянную работу нужен редактор.
Задача:
- проверять соответствие статьи плану;
- исправлять ошибки, удалять "воду";
- в редких случаях дописывать 1-2 абзаца (например, вступление).
Интересные тематики, большой объем текстов. Регулярные выплаты. Возможность прокачать свои навыки и вырасти до шеф-редактора или менеджера проекта.
От нас:
- подробное ТЗ и понятные общие требования к статьям;
- стабильная загруженность (вам больше не нужно соглашаться на разовые работы);
- оплата каждую неделю на вебмани, Яндекс.Деньги, QIWI или банковские карты;
- адекватный лояльный шеф-редактор.
Оплата - 12 рублей за 1000 знаков без пробелов. В среднем наш редактор получает 12 000 рублей в месяц. Возможна полная и частичная занятость.
Всех кандидатов мы просим пройти тест по ссылке
https://forms.gle/23Rs4ALJ5YqaDoVM6
Внимание! Мы не просматриваем ответы на вакансию без выполненного теста.
Не переживайте, если долго не отвечаем на ваше предложение. Мы рассматриваем все кандидатуры, на это нужно время, но ответ получат все кандидаты.
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