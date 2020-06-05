Перепечатать текст

Вам нужно будет скачать и установить программу, которая производит некоторые расчеты. Потом, следуя определенному алгоритму, менять исходные данные, запускать расчет, получать результат, и записывать его в таблицу. Расчет производятся моментально, т.е. ждать не придется. Всего ...