Добавить характеристики в карточки товаров

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Закрыт72 заявки1048 просмотров

Для интернет магазина керамической плитки необходимо добавить характеристики товара

пример:

Цвет Бежевый

Размеры 10x30

Назначение Для ванной, Для гостинной, Для туалета

Страна Италия

Рисунок под кирпич, под мозаику

Форма ромб

Вес 3242

Поверхность глянцевая

Толщина 441

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