В команду на постоянную работу нужен редактор. Задача: - проверять соответствие статьи плану; - исправлять ошибки, удалять "воду"; - в редких случаях дописывать 1-2 абзаца (например, вступление). ...
Добавить характеристики в карточки товаров
Для интернет магазина керамической плитки необходимо добавить характеристики товара
пример:
Цвет Бежевый
Размеры 10x30
Назначение Для ванной, Для гостинной, Для туалета
Страна Италия
Рисунок под кирпич, под мозаику
Форма ромб
Вес 3242
Поверхность глянцевая
Толщина 441
1000+ каточек товаров
8 рублей - 1 карточка товара
Заявки фрилансеров
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