Составление таблицы по данным компаний (сегменты)

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Завершен9 заявок1074 просмотра

Добрый день! Необходимо сделать сегментирование пула компаний по определенным данным: отрасль. На выходе должна быть таблица с наименованием организаций, контактами (сайт, телефоны, почта).

5 лет назад
DMS_
Вера 
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Выбранный исполнитель

Pobeda1287
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5 лет назад
$2
1 день
Escrow
Викторию рекомендую как ответственного исполнителя. Продолжаем работу!
Спасибо за интересный проект! Приятно сотрудничать, когда есть чётко поставленная задача, лёгкое общение и быстрая оплата.

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