Построить систему транскрипции голоса из видео и аудио потоков в текст Входные данные: Видео и Аудио файлы, из соц. сетей ФБ, Ютуб, инстаграмм, ВК, твиттер, радио и ТВ. Скорость работы: скорость перевода аудио-видео ...
Составление таблицы по данным компаний (сегменты)
Добрый день! Необходимо сделать сегментирование пула компаний по определенным данным: отрасль. На выходе должна быть таблица с наименованием организаций, контактами (сайт, телефоны, почта).
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