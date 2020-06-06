Построить систему транскрипции голоса из видео и аудио потоков в текст

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Закрыт2 заявки813 просмотров

Построить систему транскрипции голоса из видео и аудио потоков в текст

Входные данные: Видео и Аудио файлы, из соц. сетей ФБ, Ютуб, инстаграмм, ВК, твиттер, радио и ТВ.

Скорость работы: скорость перевода аудио-видео дорожек в текст 10 000 файлов в час. (длина файла до 10 мин.)

Выходные данные: транскрипция текста

Необходимые данные:

id и наименование пользователя

id и наименование  сообщества

id и наименование  автора

текст публикации

ссылка на публикацию

кол-во репостов

кол-во лайков

кол-во комментарии

дата публикации

дата сбора данных.

Требования к системе:

Проверка и обогащение 100 000 (сто тысяч) профилей в течении одного часа

Язык программирования Python

Оптимальное расходование серверных мощностей

Возможность горизонтального масштабирования системы

Взаимодействие с внешней системой RestAPI

Читабельный код

Документирование кода

Документация к системе

*Серверные мощности будут предоставлены.

Сроки и этапы работ:

1. Разработка (1-2 месяца)

2. Внедрение (1-2 недели)

3. Сопровождение (3 месяца)

Python
5 лет назад
guest_15875292033133
5 лет в сервисе
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5 лет назад

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Полина
 
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Даша
 
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