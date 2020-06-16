Переписать лекции в тетрадь

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  2. Редактирование и Корректура
Завершен8 заявок568 просмотров

Необходимо переписать лекции 6 тем в тетрадку сфотографировать и оформить в пдф. Пишите вашу цену.  Сроки до 17 мая включительно.

5 лет назад
aad39
28 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

MiroslavaPol
26 лет
6 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
$25
2 дня
Все Отлично!
Отлично!

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MiroslavaPol
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