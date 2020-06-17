Написать ТЗ для текста

Нужно будет составлять технические задания авторам на тему электроники и техники.

Что конкретно нужно делать:

1. На основе предоставленных тем собрать список ключевых слов (около 1-3 основных, пары дополнительных и LSI-слов).

2. Прописать правильные SEO Title, description, h1.

3. Составить план и структуру будущей статьи - проанализировать структуру конкурентов, подобрать лучшие товары по Яндекс Маркету или из статей конкурентов и рассортировать их: по цене (бюджетные, средние, премиум) или типу (по размеру экрана, производительности, функционалу и т. п.). Важно, чтобы структура статьи была лучше, чем у конкурентов - более полная и при этом с актуальными товарами, которые сейчас можно купить.

4. Так как наш автор пишет рерайтинги, к каждому товару нужно подобрать источник, где будет описание товара. Желательно с преимуществами и недостатками.

Пример ТЗ: https://prnt.sc/syk6j3 (сложное) или https://prnt.sc/szf0zj (полегче)

Оплата: 8 руб за каждый пункт статьи, за исключением введения и заключения. Так как товаров в одной статье обычно 10-20 штук, то за 1 ТЗ можно зарабатывать по 100-200 рублей.

В заявке пишите:

Опыт составления ТЗ.

Насколько интересуетесь электроникой, бытовой техникой

Оставляйте ваши заявки. Заинтересовавшим кандидатам отправим оплачиваемое тестовое задание. Если вы без опыта, тоже пишите рассмотрим вас.