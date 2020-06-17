Добрый день! Необходимо сделать сегментирование пула компаний по определенным данным: отрасль. На выходе должна быть таблица с наименованием организаций, контактами (сайт, телефоны, почта).
Написать ТЗ для текста
Нужно будет составлять технические задания авторам на тему электроники и техники.
Что конкретно нужно делать:
1. На основе предоставленных тем собрать список ключевых слов (около 1-3 основных, пары дополнительных и LSI-слов).
2. Прописать правильные SEO Title, description, h1.
3. Составить план и структуру будущей статьи - проанализировать структуру конкурентов, подобрать лучшие товары по Яндекс Маркету или из статей конкурентов и рассортировать их: по цене (бюджетные, средние, премиум) или типу (по размеру экрана, производительности, функционалу и т. п.). Важно, чтобы структура статьи была лучше, чем у конкурентов - более полная и при этом с актуальными товарами, которые сейчас можно купить.
4. Так как наш автор пишет рерайтинги, к каждому товару нужно подобрать источник, где будет описание товара. Желательно с преимуществами и недостатками.
Пример ТЗ: https://prnt.sc/syk6j3 (сложное) или https://prnt.sc/szf0zj (полегче)
Оплата: 8 руб за каждый пункт статьи, за исключением введения и заключения. Так как товаров в одной статье обычно 10-20 штук, то за 1 ТЗ можно зарабатывать по 100-200 рублей.
В заявке пишите:
Опыт составления ТЗ.
Насколько интересуетесь электроникой, бытовой техникой
Оставляйте ваши заявки. Заинтересовавшим кандидатам отправим оплачиваемое тестовое задание. Если вы без опыта, тоже пишите рассмотрим вас.
Заявки фрилансеров
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