Редактор

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт21 заявка1305 просмотров

Требуются редакторы на постоянную удаленную работу.

Возможна частичная занятость.

Ниша: жилищно-коммунальное хозяйство РФ, счетчики.

Базовые обязанности:

1. Раздать уже готовые ТЗ авторам.

2. Проверить работу автора: вычитка, редактирование, корректура, если нужно доспамить ключами.

3. Отправить на доработку либо принять.

Оплата за базовые обязанности: 20 руб / 1 000 збп

Дополнительные обязанности (по договоренности и за дополнительную оплату):

1. Составление плана статьи, составление ТЗ для авторов.

2. Оформление статьи на сайт (картинки, видео, таблицы и тд).

Требования:

Опыт работы редактором.

Опыт работы с seo текстами.

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modelki2811
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