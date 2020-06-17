Редактировать текст для электронной книги

Нужен редактор. Тема электронных книг: бодибилдинг. Создаю пособия по тренировке всех мышц. Сейчас нужно отредактировать текст электронной книги на тему тренировки бицепсов. Нужно сделать захватывающее, красивое, сочное оформление, в общем сделать "конфетку". Текст под соусом с вкусным оформлением. Чтобы хотелось читать и покупать. То есть нужно редактировать текст и подготовить материал к публикации. Объём книги 10-15 страниц, обложка есть. Бюджет: до 1200 рублей (17 USD). Выбираю по качеству предыдущих работ и цене.