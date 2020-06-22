Переписать лекции в тетрадь

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Завершен11 заявок800 просмотров

Переписать лекции в тетрадь оформить в PDF файле, (чертежи нужно вставить скриншотами , переписывать дословно все не надо , только конспект , необязательно красивым почерком))

Учебник Л.С. Стерман(388-400; 281-310;250-260;231-243)

Учебник Д.П. Елизаров(307-311 ;286-307; 273-280;259-268)

5 лет назад
aad39
28 лет
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5 лет назад

Выбранный исполнитель

dilic
48 лет
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3 года назад
5 лет назад
$25
1 день
Escrow
Все Отлично!
Очень порядочный заказчик. Всё доходчиво объяснил и во время рассчитался. Всем рекомендую.

Заявки фрилансеров

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