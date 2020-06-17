Редактор текста

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт11 заявок795 просмотров

Требуется ответственный, грамотный редактор. Тема редактирования "Продажа". Срок 1 день. Оплата 40 рублей за 1000 знаков без пробелов.

5 лет назад
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Заявки фрилансеров

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